L’ipotesi Daniele De Rossi nuovo allenatore della Fiorentina inizialmente lanciata dal ds Pradè aveva affascinato Commisso, l’ex romanista aveva preso la cosa sul serio, il presidente viola no, preoccupato dalle reazioni negative dei tifosi viola. Un problema che sicuramente ha influenzato tutto è che Barone aveva chiamato per ottenere il patentino per De Rossi ma ad ora non si può. Lo scrive Repubblica.