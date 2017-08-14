De Laurentiis: "Vogliamo Chiesa" ma la Fiorentina risponde: "Mai trattato con il Napoli nemmeno per 40 milioni. Chiesa resta con noi"
Botta e risposta tra Napoli e Fiorentina per Federico Chiesa. Aurelio De Laurentiis ne parla pubblicamente ma arriva subito la risposta viola
A cura di Redazione Labaroviola
14 agosto 2017 11:40
In merito alle dichiarazioni rilasciate all’Ansa dal Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ("pronto a fare un sacrificio per Chiesa") ACF Fiorentina precisa di non aver mai discusso la cessione di Federico Chiesa per 40 milioni o altre cifre, né di aver mai mostrato l’intenzione di privarsi del calciatore.