De Laurentiis pubblica il messaggio ricevuto da Commisso: “L’amico Rocco mi ha scritto e lo condivido”

Attraverso il proprio profilo Twitter, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha condiviso un messaggio ricevuto dal patron della Fiorentina, Rocco Commisso, dopo la vittoria dello scudetto da parte degli azzurri: “Caro Aurelio, sincere congratulazioni per questa straordinaria vittoria. Sono felice per la città di Napoli e per il Napoli e soprattutto per te che hai fatto tanti sacrifici in questi anni lottando non solo contro gli avversari, ma spesso anche contro critiche ingiuste. Grazie per aver riportato uno scudetto nel nostro amato Meridione”.

Ricevo dall’amico Rocco Commisso e condivido

Caro Aurelio, sincere congratulazioni per questa straordinaria vittoria (continua) — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) May 5, 2023

Sono felice per la città di Napoli e per il Napoli e soprattutto per te che hai fatto tanti sacrifici in questi anni lottando non solo contro gli avversari, ma spesso anche contro critiche ingiuste.

Grazie per aver riportato uno Scudetto nel nostro amato Meridione!!!

Rocco — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) May 5, 2023

DODO E LA VIDEOCHIAMATA CON CARECA