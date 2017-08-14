De Laurentiis: "Pronto a fare un sacrificio per Chiesa. Scudetto? Sarà nostro, potete scommetterci"
Aurelio De Laurentiis si trova in vacanza a Filicudi. Il presidente del Napoli ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni all'Ansa e, come al solito, non ha usato mezzi termini, gli azzurri sogna...
Aurelio De Laurentiis si trova in vacanza a Filicudi. Il presidente del Napoli ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni all'Ansa e, come al solito, non ha usato mezzi termini, gli azzurri sognano lo scudetto. Ecco le sue parole: "Lo scudetto sarà nostro. Saremo la squadra da battere, si accettano scommesse". Il produttore cinematografico ammette poi che, in caso di qualificazione in Champions League, sarebbe disposto a mettere a segno un ultimo colpo: cercare di portare a Napoli Federico Chiesa, nonostante i 40 milioni richiesti dalla Fiorentina...