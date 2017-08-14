De Laurentiis: "Pronto a fare un sacrificio per Chiesa. Scudetto? Sarà nostro, potete scommetterci"

Aurelio De Laurentiis si trova in vacanza a Filicudi. Il presidente del Napoli ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni all'Ansa e, come al solito, non ha usato mezzi termini, gli azzurri sogna...

A cura di Redazione Labaroviola 14 agosto 2017 10:51

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