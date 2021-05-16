Labaro Viola

De Laurentiis: "Grande vittoria. Ma massima concentrazione"

Nell'ultima giornata di campionato il Napoli affronterà l'Hellas Verona di Juric.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 maggio 2021 14:52
De Laurentiis: "Grande vittoria. Ma massima concentrazione" - TRENTO, ITALY - JULY 24: President of SSC Napoli Aurelio De Laurentis looks on during the pre-season frienldy match between SSC Napoli and Feralpi Salo at Stadio Briamasco on July 24, 2015 in Trento, Italy. (Photo by Dino Panato/Getty Images)
TRENTO, ITALY - JULY 24: President of SSC Napoli Aurelio De Laurentis looks on during the pre-season frienldy match between SSC Napoli and Feralpi Salo at Stadio Briamasco on July 24, 2015 in Trento, Italy. (Photo by Dino Panato/Getty Images)
Social
Fiorentina
Napoli
Condividi

De Laurentiis: "Grande vittoria. Ma massima concentrazione"

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha commentato sul suo profilo ufficiale di Twitter la vittoria del Napoli contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Questo il suo tweet: "Grande vittoria! Ma massima concentrazione perché non è ancora finita! Forza Napoli sempre".

LEGGI ANCHE LE PAGELLE DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/pagelle-viola-bene-vlahovic-milenkovic-che-peccato-per-quella-ingenuita-biraghi-il-peggiore/140224/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok