De Laurentiis: "Grande vittoria. Ma massima concentrazione"
Nell'ultima giornata di campionato il Napoli affronterà l'Hellas Verona di Juric.
A cura di Redazione Labaroviola
16 maggio 2021 14:52
Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha commentato sul suo profilo ufficiale di Twitter la vittoria del Napoli contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi di Firenze.
Questo il suo tweet: "Grande vittoria! Ma massima concentrazione perché non è ancora finita! Forza Napoli sempre".
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