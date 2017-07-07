De Laurentiis: "Ci piace tantissimo Federico Chiesa della Fiorentina. Meglio lui di Berardi"
Il presidente del Napoli guarda in casa viola: "Chiesa è un talento e piace tanto anche al mio direttore sportivo
A cura di Redazione Labaroviola
07 luglio 2017 08:59
Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato al Corriere dello Sport, queste le sue parole sul talento viola Federico Chiesa: "Chiesa mi piace, piace anche a Giuntoli (ds del Napoli ndr), è un giocatore di grandissima prospettiva. Berardi? A lui preferisco Chiesa, pur riconoscendogli un talento enorme"