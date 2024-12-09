De Gea una garanzia: 6 clean sheet in 11 partite disputate e Fiorentina miglior difesa del campionato

Nei prossimi mesi il classe 90 sarà confermato fino al 2026 con raddoppio automatico dell'ingaggio

De Gea fa rima con saracinesca, almeno fino ad ora. L'estremo difensore della Fiorentina è l'uomo in più di questo inizio straordinario della formazione di Palladino. La migliore difesa della Serie A è proprio dei viola con 10 reti subite, a pari di Napoli e Juventus, che però hanno giocato una partita in più. Numeri alla mano, lo spagnolo conta appena 7 reti subite su 11 match disputati con una media di 0,6 gol subiti per giornata. Una media da vero leader, tuttavia il portierone della Fiorentina ha messo nel mirino un record che detiene Pietro Terracciano: per 9 volte nella stagione 21/22 l'ex portiere dell'Empoli ha tenuto la porta inviolata su 32 turni giocati.

L'odore del rinnovo è già nell'aria da tempo e con questi numeri, è difficile immaginare un esito diverso. Nei prossimi mesi il classe 90 sarà confermato fino al 2026 con raddoppio automatico dell'ingaggio, come pattuito ad agosto con una sorta di "gentlemen agreement" o patto tra galantuomini. La viola con molta probabilità se lo terrà stretto e se lo coccolerà per almeno un altro anno e mezzo, sperando che questi numeri possano portare alla vittoria di qualche trofeo che a Firenze manca da troppo tempo.

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