De Gea mostruoso: parata senza senso su Vasquez e 82% di salvataggi in stagione, percentuale più alta in Serie A

Con un'altra prestazione monstre, De Gea si conferma il portiere più forte in Serie A, risultando decisivo per la vittoria della Fiorentina

David De Gea sta vivendo una seconda giovinezza con la maglia della Fiorentina. Dopo le grandi prestazioni che hanno permesso ai viola di qualificarsi in Conference League e di battere il Milan, il portiere ex Manchester United si è reso di nuovo protagonista di una serata davvero esaltante in quel di Marassi.

Contro il Genoa, De Gea ha compiuto 4 salvataggi, evitando 1.66 gol e, soprattutto, salvando il risultato con una parata senza senso allo scadere su colpo di testa di Vasquez. L'ennesima dimostrazione che la Fiorentina si è assicurata un portiere davvero fenomenale, nonostante l'anno "sabbatico" e i quasi 34 anni sulla carta d'identità.

A confermarlo ci sono anche altri dati (riportati da Sky Sport sui propri canali social), che proiettano De Gea tra i più grandi del campionato italiano. Infatti, il portiere spagnolo ha una percentuale di salvataggi pari all 82%, la più alta tra tutti gli estremi difensori in Serie A, una media di 4,1 salvataggi a partita (secondo in Serie A), 3 clean sheets e 2 rigori parati su 3 (entrambi contro il Milan).

Numeri da capogiro, dunque, per il nuovo David di Firenze, che in pochissimo tempo si è conquistato l'amore dei tifosi e la fiducia di tutti gli addetti ai lavori.

SOTTIL FISCHIATISSIMO

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