Sottil preso di mira da Sabelli e dai tifosi del Genoa, lo hanno fischiato perché il babbo allena la Samp

Serata non semplicissima per Sottil in quel di Marassi nonostante la vittoria della Fiorentina per 0-1 ai danni del Genoa, l'esterno viola è stato infatti preso di mira sia da Sabelli che dai tifosi d...

Serata non semplicissima per Sottil in quel di Marassi nonostante la vittoria della Fiorentina per 0-1 ai danni del Genoa, l'esterno viola è stato infatti preso di mira sia da Sabelli che dai tifosi del Genoa. Sabelli infatti, grazie alla complicità dell'arbitro Chiffi, ha picchiato chiunque gli passasse davanti fino a quando non è stato sostituito, e la vittima preferita dei suoi interventi duri e scorretti è stato proprio Sottil che agiva come esterno dalla sua parte.

L'esterno viola saltava quasi sistematicamente il terzino rossoblù che poi con la stessa sistematicità lo stendeva in maniera irregolare. Ma Chiffi nonostante le proteste, a volte anche plateali di Sottil, si è ben guardato dall'ammonire Sabelli che, clamorosamente, dopo aver toccato duro diverse volte Sottil, lasciato Bove a terra ed aver continuato a giocare come se niente fosse, è uscito dal campo senza aver ricevuto nemmeno un ammonizione.

Ma per Sottil il problema non è stato solo Sabelli, infatti il numero 7 della Fiorentina è stato beccato e fischiato per tutti i 90 minuti dal pubblico di Marassi, tutto perché il babbo Andrea è l'attuale allenatore della Sampdoria e a quanto pare i tifosi del Genoa non hanno ancora digerito il derby perso ai rigori in coppa Italia.

ESORDIO PER RUBINO

https://www.labaroviola.com/il-prato-di-marassi-bagna-lesordio-di-rubino-tra-i-professionisti-un-sogno-che-si-avvera/274978/