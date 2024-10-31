Il prato di Marassi bagna l'esordio di Rubino tra i professionisti: "Un sogno che si avvera"

Nella notte di Genova un'altra lieta notizia oltre al risultato, l'esordio in Serie A del 2006 Tommaso Rubino

Genoa-Fiorentina, ovvero la gara dei giovanissimi. Al di là del risultato (0-1 finale in favore dei viola), la gara di Marassi ha posto i riflettori su alcuni giovanissimi di entrambe le squadre. Nelle file del Genoa, infatti, Gilardino ha lanciato in attacco Jeff Ekhator, 18 anni da compiere il prossimo 11 novembre, al debutto dal primo minuto nel massimo campionato.

Nella Fiorentina, invece, c'è stato spazio per Tommaso Rubino, attaccante della Primavera classe 2006 e figlio d'arte, entrato nell'ultimo spezzone di gara. Nel giro di una settimana è stato convocato sia in Conference che in campionato e stasera Palladino gli ha regalato questa bella soddisfazione dell'esordio in A:

"Un sogno che si avvera - ha scritto lo stesso giovane calciatore su Instagram - devo ancora realizzare! Ringrazio tutte le persone che hanno creduto in me in primis la mia famiglia che è sempre stata con me e mi ha sempre sostenuto. Un grazie anche alla società che mi ha permesso tutto ciò! Penso ci sia poco da dire è il giorno più bello della mia vita".

Lo riporta tuttomercatoweb.com

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