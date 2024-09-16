De Gea incita la squadra dopo la sconfitta contro l'Atalanta: "Continuiamo a lavorare"

Nonostante l'inizio non positivo, il portiere della Fiorentina ha predicato calma sui, sottolineando la necessità di continuare a lavorare

Il portiere della Fiorentina David De Gea ha fatto il proprio esordio in Serie A nella sconfitta contro l'Atalanta a Bergamo. Sfortunatamente, il suo debutto nel campionato italiano non è stato positivo, visto che ha dovuto raccogliere 3 volte il pallone in fondo al sacco, nonostante non fosse colpa sua. L'estremo difensore spagnolo ha comunque voluto esprimere tutta la sua vicinanza alla squadra con un messaggio via social, predicando calma e sottolineando la necessità di continuare a lavorare. Questa la storia sul suo profilo Instagram:

BELTRAN BOCCIATO

https://www.labaroviola.com/tmw-beltran-bocciato-da-palladino-non-entra-nemmeno-quando-la-fiorentina-deve-segnare/268466/