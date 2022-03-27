Dall'Inghilterra: West Ham ancora su Milenkovic ma non è da escludere il rinnovo con la Fiorentina

L'anno scorso Milenkovic fu vicino all'addio, poi il dietrofront con l'arrivo di Italiano, ed il prolungamento

La scorsa estate l’affare sembrava in dirittura di arrivo, ma dopo la preparazione estiva con Italiano fu proprio Milenkovic a decidere di prolungare il contratto con il club viola. Ma a quanto pare l’interesse della società inglese (che è attualmente settima in Premier) è rimasto intatto. Il Sun scrive di un «gentlemen agreement» fra il West Ham e il giocatore, ma non sono esclusi altri scenari (compreso quello di un ulteriore rinnovo con la Fiorentina). Lo scrive La Nazione.

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