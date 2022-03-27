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Dall'Inghilterra: West Ham ancora su Milenkovic ma non è da escludere il rinnovo con la Fiorentina

L'anno scorso Milenkovic fu vicino all'addio, poi il dietrofront con l'arrivo di Italiano, ed il prolungamento

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 marzo 2022 10:24
Dall'Inghilterra: West Ham ancora su Milenkovic ma non è da escludere il rinnovo con la Fiorentina - Moena, stadio Benatti, 31.07.2021, allenamento mattutino, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
Moena, stadio Benatti, 31.07.2021, allenamento mattutino, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 24.10.2021, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

La scorsa estate l’affare sembrava in dirittura di arrivo, ma dopo la preparazione estiva con Italiano fu proprio Milenkovic a decidere di prolungare il contratto con il club viola. Ma a quanto pare l’interesse della società inglese (che è attualmente settima in Premier) è rimasto intatto. Il Sun scrive di un «gentlemen agreement» fra il West Ham e il giocatore, ma non sono esclusi altri scenari (compreso quello di un ulteriore rinnovo con la Fiorentina). Lo scrive La Nazione.

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