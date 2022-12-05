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Dall’Inghilterra: il West Ham piomba su Milenkovic, pronto all’assalto a gennaio. La Fiorentina fa muro 

Il serbo ha già rinnovato tempo fa con la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 dicembre 2022 09:30
Dall’Inghilterra: il West Ham piomba su Milenkovic, pronto all’assalto a gennaio. La Fiorentina fa muro  - Firenze, stadio A.Franchi, 28.08.2022, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 28.08.2022, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Nikola Milenkovic (ACF Fiorentina)

Nikola Milenkovic ha rinnovato in estate con la Fiorentina ma piace da tempo in Inghilterra e secondo alcune indiscrezioni il West Ham sarebbe pronto a fare follie per il centrale serbo. Gli Hammers potrebbero tentare un assalto già a gennaio per il difensore viola. In ogni caso il giocatore è blindato fino al 2027 e il club non intende privarsi dei suoi titolari in una sessione invernale. Lo scrive Tuttosport. 

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