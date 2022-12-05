Dall’Inghilterra: il West Ham piomba su Milenkovic, pronto all’assalto a gennaio. La Fiorentina fa muro 

Il serbo ha già rinnovato tempo fa con la Fiorentina

Nikola Milenkovic ha rinnovato in estate con la Fiorentina ma piace da tempo in Inghilterra e secondo alcune indiscrezioni il West Ham sarebbe pronto a fare follie per il centrale serbo. Gli Hammers potrebbero tentare un assalto già a gennaio per il difensore viola. In ogni caso il giocatore è blindato fino al 2027 e il club non intende privarsi dei suoi titolari in una sessione invernale. Lo scrive Tuttosport.

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