Tutti vogliono Dusan Vlahovic. Oggi la stampa inglese e in particola Sky Sport britannico, parla di un forte interessamento del Liverpool per l’attaccante della Fiorentina riportando un incontro a maggio con gli agenti del serbo. Ma non solo, il mese scorso i Reds avrebbero già avviato i contatti con il club viola per capire il prezzo e la disponibilità a trattare

LOTTEREMO PER L’EUROPA ALDILA’ DEI COMMENTI CONTRARI DI TANTI