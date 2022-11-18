Dall'Argentina: "Nelle prossime ore Nico Gonzalez lascerà il ritiro". Farà ritorno a Firenze?
Nico Gonzalez dopo l'ultimo infortunio è stato costretto a rinunciare al mondiale in Qatar ancora prima che iniziasse
A cura di Redazione Labaroviola
18 novembre 2022 13:50
Secondo quanto raccolto dal giornalista dell'emittente argentino TyC Sports, Gastón Edul, Nico Gonzalez nelle prossime ore lascerà il ritiro dell'Argentina complice il nuovo infortunio rimediato nell'ultimo allenamento con l'Albiceleste. Il connazionale Joaquin Correa invece ha già lasciato il ritiro. Di seguito il tweet:
https://www.labaroviola.com/bertoni-attacca-la-fiorentina-deve-chiedere-scusa-a-nico-gonzalez-visto-tornera-a-casa-infortunato/192957/