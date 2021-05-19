Dalla Turchia, La Fiorentina su Ndao, esterno del 1996, che ha segnato 11 gol e fatto 9 assist

La Fiorentina su Ndao, una delle stelle del campionato turco

Secondo quanto racconta su Twitter il giornalista sportivo Volkan Demir, la Fiorentina seguirebbe l'esterno alto classe 1996 Alassane Ndao. Il giocatore, gioca nel Karagümrük, ed ha un contratto che scade tra poco piu' di un anno. La sua stagione è stata molto positiva, perchè ha contribuito a 20 gol della squadra con 11 gol e 9 assist

TMW, FIORENTINA OFFRE A VLAHOVIC 3 MILIONI ALL'ANNO PIU' BONUS CON CLAUSOLA A 60 MILIONI DAL PROSSIMO ANNO

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