Dalla Spagna, l'Atletico vuole fare shopping in casa Fiorentina. Il Cholo vuole tre giocatori viola

In Spagna sulla carta stampata che parla di sport, si parla molto di alcuni emissari dell'Atletico Madrid che sono volati in Italia per seguire da vicino tre giocatori della Fiorentina. L'occasione è...

In Spagna sulla carta stampata che parla di sport, si parla molto di alcuni emissari dell'Atletico Madrid che sono volati in Italia per seguire da vicino tre giocatori della Fiorentina. L'occasione è stata quella della partita di sabato tra Sassuolo e Fiorentina. In particolare erano tre i viola sotto osservazione, a cominciare dal difensore centrale Nikola Milenkovic, che non ha di certo giocato la sua miglior partita in Italia, complice anche il cambio di ruolo a cui è stato sottoposto. Poi sotto la lente anche l’attaccante Federico Chiesa, entrato in campo a partire dal 46′, sui cui però la concorrenza è molto folta, e anche l’esterno sinistro Cristiano Biraghi, un altro di quelli che non ha brillato ma che nutre grande stima sopratutto in Italia. Il valore complessivo dei giocatori è di circa 135 milioni di euro, 70 per Chiesa, 50 per Milenkovic, 15 per Biraghi