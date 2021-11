Dalla Liguria, Italiano soffre il ritrovare lo Spezia e vince con un rigore che non convince

Dalla Liguria Il Secolo XIX fa una ricostruzione un po’ bizzarra della partita tra Fiorentina e Spezia di ieri sera. Secondo il giornale, Vincenzino Italiano soffre la partita, è in maniera evidente contenuto, non urla livido paonazzo, non sbraita e non si agita, com’è solito fare. È l’effetto Spezia che lo narcotizza, c’è l’evidenza. Poi ineffabile ma non convincente, interviene il Var con un rigore a chiamata per un mani in volo di Gyasi, quando l’unica cosa chiara nelle immagini è Milenkovic che stira la maglia dell’attaccante aquilotto, fino a stenderla. Disse qualcuno che Italiano è tecnico bravo fortunato; così è ancora, anzi forse ancor più fortunato che bravo

INTANTO LA FIORENTINA CHIEDE 70 MILIONI PER VLAHOVIC