Dalla Germania, il Manchester United voleva Vlahovic dalla Fiorentina, ma il giocatore ha scelto la Juve

La Bild svela le richieste di gennaio scorso di Ralf Rangnick, oggi ct dell’Austria, alla dirigenza del Manchester United per quanto riguarda acquisti da operare sul mercato. Sarebbero ben sei i nomi fatti dal tecnico, di cui un paio direttamente collegati alla Serie A come Dusan Vlahovic, al tempo ancora giocatore della Fiorentina. Ma il giocatore avrebbe voluto solo la Juve. Lo stesso tecnico ha confermato le voci: “Una domenica mi informarono dei guai di Greenwood, e Martial se n’era già andato. Ci mancavano attaccanti per fare tre competizioni, ho detto al board che avremmo dovuto capire se ingaggiare qualche giocatore ma mi è stato detto di no. Avevo fatto nomi realistici, come Gvardiol e Nkunku del Lipsia. O anche Morata, Luis Diaz, Vlahovic e anche Erling Haaland, quando era ancora sul mercato”

