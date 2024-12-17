Dal Viola Park, la Fiorentina si allena in vista del Vitoria: si rivede Pongracic, Palladino rientrerà domani
Allenamento diretto da Citterio in assenza di Palladino. Il croato torna in gruppo e punta alla convocazione per il match di Conference
La Fiorentina continua la sua preparazione in vista del prossimo impegno di Conference League contro il Vitória Guimarães, con una sessione di allenamento tenutasi al Viola Park. Secondo quanto riportato da Radio Bruno, l'allenamento odierno è stato diretto da Stefano Citterio, in sostituzione di Raffaele Palladino, assente a causa di un grave lutto. Il tecnico viola dovrebbe tornare a disposizione domani, in occasione della rifinitura pre-match.
Le immagini pubblicate dal club sui propri canali ufficiali mostrano momenti della seduta, tra cui il rientro in gruppo di Marin Pongracic. Il difensore croato, finalmente recuperato dai problemi fisici, potrebbe essere convocato per la sfida di giovedì e sarà certamente disponibile per il prossimo incontro di campionato contro l'Udinese.
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