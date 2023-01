Dal CS, Si rivede Cabral: ha lavorato parzialmente in gruppo. Ancora differenziato per Jovic

Nel corso del Pentasport di Radio Bruno arrivano notizie dal Centro Sportivo Davide Astori in merito alla sessione pomeridiana di allenamento della Fiorentina.

Buone notizie per Vincenzo Italiano che ritrova Arthur Cabral: l’attaccante brasiliano ha preso parte all’allenamento con i compagni solo parzialmente ma l’infortunio sembra ormai alle spalle. Rimanendo sul reparto offensivo chi non ha lavorato con il gruppo è stato Luka Jovic: ancora non è chiaro il motivo del forfeit del serbo che comunque ha svolto un allenamento personalizzato.

