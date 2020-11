Dal centro sportivo, Pezzella in gruppo, Callejon ancora no. La situazione dei nazionali

Buone notizie arrivano in casa Fiorentina dal centro sportivo viola per quanto riguarda il capitano viola German Pezzella che oggi si è allenato in gruppo. Ancora nessun allenamento in squadra per Josè Maria Callejon dopo la positività riscontrata alla vigilia della partita contro il Parma, l’esterno spagnolo rientrerà da domani gradualmente in gruppo, dopo aver completato nella giornata di oggi tutte le visite post quarantena.

Per quanto riguarda i nazionali torneranno tutti a Firenze nella giornata di domani e saranno sottoposti, come da procedura, al tampone prima di poter rientrare nella struttura e a contatto con il resto della squadra viola.

