Dal centro sportivo: buone notizie per Castrovilli, in parte si è allenato con il gruppo
Sorride la Fiorentina, Castrovilli vicino al ritorno
A cura di Redazione Labaroviola
12 novembre 2022 09:43
Nel frattempo arrivano buone notizie dal centro sportivo per Castrovilli che ha disputato una parte di lavoro in gruppo, compresa uno spezzone di partitella. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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