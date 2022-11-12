Labaro Viola

Dal centro sportivo: buone notizie per Castrovilli, in parte si è allenato con il gruppo 

Sorride la Fiorentina, Castrovilli vicino al ritorno

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 novembre 2022 09:43
Dal centro sportivo: buone notizie per Castrovilli, in parte si è allenato con il gruppo  - Firenze, stadio A.Franchi, 24.10.2021, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 24.10.2021, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Primo Piano
Castrovilli
Condividi

Dal centro sportivo: buone notizie per Castrovilli, in parte si è allenato con il gruppo 

Nel frattempo arrivano buone notizie dal centro sportivo per Castrovilli che ha disputato una parte di lavoro in gruppo, compresa uno spezzone di partitella. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, IL CT SCALONI ANNUNCIA I CONVOCATI DELL’ARGENTINA: NICO GONZALEZ ANDRÀ AL MONDIALE. FUORI QUARTA

https://www.labaroviola.com/il-ct-scaloni-annuncia-i-convocati-dellargentina-nico-gonzalez-andra-al-mondiale-fuori-quarta/192096/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok