Labaro Viola

Dal centro sportivo, Bonaventura a riposo, lunedì accertamenti. Castrovilli? Solo un pestone

Le ultime dal centro sportivo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 febbraio 2021 20:47
Dal centro sportivo, Bonaventura a riposo, lunedì accertamenti. Castrovilli? Solo un pestone -
Radio
Fiorentina
Castrovilli
Bonaventura
Condividi

Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©

La Fiorentina oggi ha effettuato un lavoro di scarico al centro sportivo, chi non ha giocato ieri ha svolto un normale allenamento. C'è anche un calciatore che è stato lasciato a riposo ovvero Giacomo Bonaventura. Lunedì il centrocampista effettuerà altri accertamenti. Allarme rientrato per quanto riguarda Gaetano Castrovilli, nessun problema dopo il pestone ricevuto. Lo riporta Radio Bruno.

LEGGI ANCHE, DALLA FRANCIA, RIBERY AL MONZA? NON È SOLO UN’IDEA, CI SONO STATI CONTATTI. LA FIORENTINA…

https://www.labaroviola.com/dalla-francia-ribery-monza-non-solo-idea-fiorentina/131817/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok