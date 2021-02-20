Dal centro sportivo, Bonaventura a riposo, lunedì accertamenti. Castrovilli? Solo un pestone

Le ultime dal centro sportivo

La Fiorentina oggi ha effettuato un lavoro di scarico al centro sportivo, chi non ha giocato ieri ha svolto un normale allenamento. C'è anche un calciatore che è stato lasciato a riposo ovvero Giacomo Bonaventura. Lunedì il centrocampista effettuerà altri accertamenti. Allarme rientrato per quanto riguarda Gaetano Castrovilli, nessun problema dopo il pestone ricevuto. Lo riporta Radio Bruno.

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