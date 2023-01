Dal Centro Sportivo: ancora a parte Nico Gonzalez. È tornato Dodò, anche Amrabat in gruppo

Mancano ormai solo due giorni al ritorno in campo della Fiorentina in campionato e Vincenzo Italiano deve iniziare a pensare già all’undici iniziale che scenderà in campo dal 1′ contro il Monza. Stando quanto riportato da Radio Bruno, Nico Gonzalez non ha lavorato in gruppo anche oggi. L’argentino sta recuperando dall’infortunio che lo ha costretto a saltare il mondiale e non ci sarà per la gara d’esordio con il Monza. Continua anche il percorso di recupero di Riccardo Sottil: l’esterno classe ’99 lavora soltanto parzialmente in gruppo e ne avrà ancora per qualche settimana, mentre è tornato Dodò. Il brasiliano si candida per una maglia da titolare contro i brianzoli, mentre Amrabat si è allenato con i compagni ma difficilmente lo vedremo in campo al Franchi dal 1′.