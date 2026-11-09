Dal Brasile riportano: "Fiorentina e Como sono su Noriega, mediano del Gremio classe 2001"

Il giocatore peruviano può essere un obiettivo viola

Dall'America Latina arrivano importanti novità di mercato per il futuro. Secondo quanto riferito dal giornalista e tifoso del Grêmio, Fábio Vargas, i fari di diversi club italiani sono puntati su Erick Noriega, duttile centrocampista classe 2001. Il giocatore, nato in Giappone ma di nazionalità peruviana, si sta facendo notare per la sua versatilità in campo: può infatti agire sia da mediano davanti alla difesa sia, all'occorrenza, come difensore centrale.

I club sulle sue tracce: la mossa della Fiorentina frenata dal regolamento

Tra le società più attente alla situazione ci sono la Fiorentina e il Como. Se per i lariani la strada appare più lineare, per il club gigliato c'è un ostacolo burocratico da superare. A causa degli arrivi estivi di Viery e Oulai, infatti, la Fiorentina ha esaurito gli slot a disposizione per i giocatori extracomunitari in questa stagione.

Eventuali discorsi concreti per portare il peruviano a Firenze sono quindi rimandati alla prossima estate. Ciononostante, i canali di comunicazione tra la dirigenza viola e il Grêmio sono già ben collaudati, complice proprio la recente trattativa estiva che ha portato Viery in Toscana.

Il gradimento del calciatore

Dal canto suo, Noriega non ha mai fatto mistero delle proprie ambizioni, sognando da tempo il grande salto nel calcio europeo. L'interesse concreto della Serie A potrebbe rappresentare la svolta ideale per la sua carriera, con l'asse tra Italia e Brasile pronto a riaccendersi nei prossimi mesi.