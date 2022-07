L’annuncio dal Brasile: “Dodò nelle prossime ore a Firenze per firmare il contratto con la Fiorentina”

Finalmente Dodò! Il terzino brasiliano è in Italia da giorni, nello specifico a Milano, per aspettare l’ufficialità dell’affare tra Fiorentina e Shakhtar. Secondo Felipe Schmidt, giornalista de Ge Globo, Dodò è previsto nelle prossime ore a Firenze per firmare il contratto che lo legherà alla Fiorentina. Nella giornata di domani sarà in città per porre la firma sul documento che lo certificherà come calciatore viola fino al 2027. Pronto un contratto quinquennale, mentre al club ucraino andranno 14 milioni di euro più 4 di bonus. Da domani, quindi, la Fiorentina avrà il suo nuovo terzino destro.

