Daily Mail, osservatore del Manchester a Bologna per Milenkovic. A gennaio...
Secondo quanto riporta il quotidiano inglese Daily Mail, il Manchester United visionerà il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic contro il Bologna domenica con uno scout. Il classe '97 è da mol...
A cura di Redazione Labaroviola
23 novembre 2018 03:01
Secondo quanto riporta il quotidiano inglese Daily Mail, il Manchester United visionerà il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic contro il Bologna domenica con uno scout. Il classe '97 è da molto tempo nella lista dei potenziali obiettivi dello della squadra inglese ed è stato osservato personalmente da José Mourinho in ottobre mentre giocava per la Serbia contro il Montenegro. Lo staff dei Red Devils lo guarderà ancora una volta in vista del mercato di gennaio.