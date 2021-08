Da Torino, la Fiorentina torna su Belotti, punterà tutto su di lui se Vlahovic dovesse andar via

Tra le opzioni “lascia” o “raddoppia”, Belotti ha deciso di vedere le carte: quelle di Juric alle prese con la ricostruzione del Toro e poi di un mercato che finora gli ha riservato alcune buone chance, ma non della vita. Troppo lontana San Pietroburgo, anche per questioni familiari, nonostante la proposta dello Zenit. Già tramontata l’ipotesi Siviglia. Nelle ultime ore si è rifatta viva la Fiorentina nel caso dell’uscita di Vlahovic ma non rappresenterebbe quel salto in alto che potrebbe tentate il calciatore. Lo riporta La Stampa.

