Fiorentina-Montevarchi è l’amichevole in programma per domenica 8 agosto a porte chiuse

La Fiorentina informa che domenica 8 agosto, alle ore 11:00, presso lo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, la squadra viola affronterà in amichevole il Montevarchi. La partita sarà completamente a porte chiuse, sia per i tifosi che per la stampa. L’amichevole sarà trasmessa in diretta streaming esclusivamente sull’APP ufficiale della Fiorentina.

LEGGI ANCHE, TMW, JUVENTUS SU PEZZELLA, CONTATTI IN CORSO CON LA FIORENTINA: LA SUA VALUTAZIONE È DI 8 MILIONI