Da Roma scrivono: "Sondaggio esplorativo della Fiorentina per Bove, in arrivo la prima offerta dei viola"

La Fiorentina sta lavorando per aggiungere dei tasselli in un centrocampo povero di giocatori, anche Bove è nella lista dei viola

La Fiorentina sta lavorando per trovare dei profili funzionali al gioco di Raffaele Palladino. A centrocampo, i nomi principali sono quelli di Thorstvedt e Vranckx, ma tra i giocatori apprezzati da Palladino c'è anche Edoardo Bove della Roma. Secondo quanto riportato da Tuttoasroma.it, negli ultimi giorni ci sono state telefonate esplorative da parte della Fiorentina con l'agente del centrocampista giallorosso, dopo il passaggio in viola dell'attaccante dell'Ascoli Tarantino. Per la Roma, Bove non è incedibile ma nemmeno un esubero; tuttavia, nella capitale non troverebbe centralità nel progetto di De Rossi. Un'offerta potrebbe arrivare a breve e verrà accettata solo se sarà vantaggiosa sia per la Roma che per il calciatore.

Gazzetta: "Per Thorstvedt serve più tempo. Prosegue la trattativa per Vranckx"

https://www.labaroviola.com/gazzetta-thorstvedt-fiorentina-serve-piu-tempo-del-previsto-per-laccordo-prosegue-la-trattativa-per-vranckx/260861/