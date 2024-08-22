Da Roma rivelano: "La Fiorentina forte su Cataldi, in giornata vertice con l'agente Giuseppe Riso"
Tra i profili seguiti dalla Fiorentina, per il centrocampo spunta anche il nome di Danilo Cataldi, oggi vertice con l'agente
A cura di Redazione Labaroviola
22 agosto 2024 10:39
Anche nel caso in cui Amrabat dovesse rimanere, la Fiorentina avrà la necessità di rinforzare ulteriormente il centrocampo. Secondo quanto riportato da Insider Lazio su X, la società viola avrebbe manifestato interesse per Danilo Cataldi. Si apprende, inoltre, che nella giornata odierna si terrà un vertice a Formello con l'agente Giuseppe Riso per valutare la fattibilità dell'operazione.
I convocati per Fiorentina-Puskas
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