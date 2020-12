Da Roma, incontro con Vlahovic che non vuole rinnovare con la Fiorentina. Colpo a giugno?

La Roma guarda al futuro, a giugno, come scrive Il Romanista, potrebbe arrivare un nuovo centravanti. L’obiettivo rimane il centravanti viola Dusan Vlahovic, già trattato in estate. Il serbo classe 2000 (quattro gol in campionato) non ha intenzione di rinnovare con la Fiorentina e, secondo il quotidiano a tinte giallorosse, c’è già stato un incontro tra il club capitolino tra l’entourage del centravanti serbo.

