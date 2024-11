Da Ranieri a Sottil passando per Comuzzo: la Fiorentina “azzurra” cresce al Viola Park

Oltre a Pietro Comuzzo, la Fiorentina vanta altri giovani del vivaio che stanno emergendo in prima squadra. Luca Ranieri, difensore e capitano in campionato, è tornato nel 2022 dopo alcuni prestiti e rappresenta una colonna del gruppo. Riccardo Sottil, anche lui cresciuto nel club, è titolare sotto la guida di Palladino. Tra i giovani spicca anche Kayode, protagonista l’anno scorso e ora parte dell’Italia Under 21, e Tommaso Martinelli, portiere dell’Under 19 che ha già debuttato in Serie A. Infine, Tommaso Rubino, figlio di Raffaele, ha recentemente esordito a soli 17 anni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.