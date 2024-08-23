Da Napoli: "La Fiorentina ha offerto Parisi per Folorunsho, negativa la risposta del Napoli"

Nelle ultime ore, sembrerebbe che la Fiorentina abbia avanzato un'offerta di scambio tra Parisi e Folorunsho, negativa la risposta di Manna

Secondo quanto riportato da CalcioNapoli24, la Fiorentina, dopo aver respinto la proposta del Napoli riguardante uno scambio tra Amrabat e Folorunsho, avrebbe avanzato una controfferta, proponendo l'inserimento del cartellino di Parisi in cambio del centrocampista ex Verona. Tuttavia, la risposta del direttore sportivo Manna è stata inequivocabile: Folorunsho lascerà il club solo per una cifra pari a 14 milioni di euro.

CdS: "Amrabat verso la permanenza, Bove e Lovric nomi caldi"

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