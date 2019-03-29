Da Napoli, accordo con Veretout, guadagnerà 1,8 milioni. Proposto Biraghi, no di Ancelotti

Ecco cosa scrive il quotidiano "Il Roma" per quanto riguarda Veretout, Biraghi e il Napoli:"Veretout ad oggi meno di 800mila euro a stagione. La Fiorentina gli avrebbe offerto un ritocco a circa 1,3 m...

Ecco cosa scrive il quotidiano "Il Roma" per quanto riguarda Veretout, Biraghi e il Napoli:

"Veretout ad oggi meno di 800mila euro a stagione. La Fiorentina gli avrebbe offerto un ritocco a circa 1,3 milioni, ma è il Napoli a fare la proposta più interessante: 1,8 milioni di euro a stagione. Di fatto, un’intesa già trovata, perché Veretout (seguito anche dal Milan) apprezza l’interesse del Napoli. Il suo contratto con la Fiorentina scade nel 2021 e non dovrebbe essere troppo complicato portarlo via dalla Toscana. Ad oggi il club del dg Pantaleo Corvino valuta il centrocampista 25 milioni di euro, ma con un contratto non lontano dalla scadenza le pretese possono scendere. Ci penserà il suo agente a trattare, visto che è pronto per andare dala Fiorentina con l’offerta del Napoli. Per gli azzurri un tassello di centrocampo che andrebbe a colmare il vuoto lasciato da Hamsik. Sempre a margine dell’incontro di ieri, al Napoli sono stati proposti i terzini Biraghi (Fiorentina) e Di Lorenzo (Empoli). Per ora niente che stuzzichi Ancelotti come Veretout."