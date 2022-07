Da Moena, Jovic segna di tacco e con il cucchiaio, Italiano dà regola a Sottil: “Tu a due tocchi”

Esercitazioni tattiche per la parte offensiva sul campo del centro sportivo Benatti per la Fiorentina sotto gli occhi attenti di Vincenzo Italiano, la squadra viola ha provato gli schemi offensivi con la conclusione verso la porta. Kouamè è stato schierato come esterno d’attacco, complice anche l’assenza di Nico Gonzalez acciaccato. Jovic è stato indubbiamente colui che ha rubato maggiormente l’occhio con due grandi gol, il primo con un bel cucchiaio a beffare Gollini, il secondo con un delizioso tacco. Anche Riccardo Sottil è apparso molto tonico, con Italiano che gli ha indicato per più di una volta “Gioca a due tocchi”. L’esterno classe 99 ha fatto diverse conclusioni e alcuni gol che hanno raccolto il grande applauso dei tanti tifosi viola presenti sugli spalti.

Flavio Ognissanti

LE PAROLE DI SOTTIL