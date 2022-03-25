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Da Milano, la Fiorentina sta pensando di comprare Krunic dal Milan, richiesta 10 milioni

Il centrocampista ex Empoli, adesso al Milan, Krunic, secondo quanto riportano i media milanisti, è nella lista della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 marzo 2022 19:19
Da Milano, la Fiorentina sta pensando di comprare Krunic dal Milan, richiesta 10 milioni - MILAN, ITALY - JANUARY 26: Rade Krunic of AC Milan during the Coppa Italia match between FC Internazionale and AC Milan at Stadio Giuseppe Meazza on January 26, 2021 in Milan, Italy. Sporting stadiums around Italy remain under strict restrictions due
MILAN, ITALY - JANUARY 26: Rade Krunic of AC Milan during the Coppa Italia match between FC Internazionale and AC Milan at Stadio Giuseppe Meazza on January 26, 2021 in Milan, Italy. Sporting stadiums around Italy remain under strict restrictions due
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Da Milano, la Fiorentina sta pensando di comprare Krunic dal Milan, richiesta 10 milioni

Questo quello che ha scritto Pianeta Milan riguardo Krunic, riportando di un interesse da parte della Fiorentina:

"Un altro giocatore sul punto di partenza sembra essere Rade Krunic. Il centrocampista classe 1993 nelle ultime sette gare con i rossoneri ha collezionato a malapena 67minuti di gioco, davvero troppo poco per un ragazzo da sempre apprezzato per la sua duttilità. Stando agli ultimi rumors di mercato, su di lui ci sarebbe la Fiorentina, che potrebbe sborsare i 10 milioni chiesti da Milan. A Firenze l'ex centrocampista dell'Empoli avrebbe un ruolo di primissimo piano e troverebbe certamente maggior continuità di prestazione"

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