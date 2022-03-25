Da Milano, la Fiorentina sta pensando di comprare Krunic dal Milan, richiesta 10 milioni

Il centrocampista ex Empoli, adesso al Milan, Krunic, secondo quanto riportano i media milanisti, è nella lista della Fiorentina

Questo quello che ha scritto Pianeta Milan riguardo Krunic, riportando di un interesse da parte della Fiorentina:

"Un altro giocatore sul punto di partenza sembra essere Rade Krunic. Il centrocampista classe 1993 nelle ultime sette gare con i rossoneri ha collezionato a malapena 67minuti di gioco, davvero troppo poco per un ragazzo da sempre apprezzato per la sua duttilità. Stando agli ultimi rumors di mercato, su di lui ci sarebbe la Fiorentina, che potrebbe sborsare i 10 milioni chiesti da Milan. A Firenze l'ex centrocampista dell'Empoli avrebbe un ruolo di primissimo piano e troverebbe certamente maggior continuità di prestazione"

ALIA GUAGNI PREFERISCE NON COMMENTARE IL NUOVO STEMMA

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