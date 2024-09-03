Da i goal di Kean alle parate di De Gea, quest'anno il mercato della Fiorentina incide fin da subito

Si è conclusa la sessione estiva di calciomercato e la Fiorentina è stata una delle squadre più attive sul mercato andando a rivoluzionare una rosa arrivata ormai a fine ciclo con Vincenzo Italiano. I...

Si è conclusa la sessione estiva di calciomercato e la Fiorentina è stata una delle squadre più attive sul mercato andando a rivoluzionare una rosa arrivata ormai a fine ciclo con Vincenzo Italiano. I giudizi da parte degli addetti ai lavori sul mercato della Fiorentina sono stati per la maggior parte positivi e anche il campo in questo senso lo dimostra, infatti i nuovi arrivati hanno dimostrato subito di poter fare le differenza.

Kean l'attaccante scelto da Palladino e Pradè per mettere fino al problema del goal in casa Fiorentina ha risposto subito presente con 3 goal in 5 partite e con tante prestazioni di livello, senza di lui la Fiorentina sarebbe fuori dalla Conference League. Così come sarebbe fuori senza De Gea, vero eroe di serata contro il Puskas Akademia a Felcsut e autore di 4/5 miracoli che non si vedevano da tempo in casa Fiorentina. Ma anche Gosens è andato subito a segno con il Monza nonostante fosse arrivato al Viola Park soltanto la sera prima e ha segnato su assist di un altro dei nuovi arrivati, Yacine Adli. Contro il Monza buon impatto anche di altri due nuovi acquisti come Cataldi e Bove, mentre stonano un po' le prestazioni di Colpani e Pongracic che però hanno tutto il tempo di rifarsi.

Insomma quest'anno i calciatori arrivati al Viola Park hanno dimostrato subito di essere pronti ad incidere e portare quel qualcosa in più, certo è ancora presto per dare sentenze ma se pensiamo allo scorso mercato e ai diversi giocatori che non hanno inciso mai come Lopez, Infantino e Nzola o a chi è stato a lungo oggetto del mistero prima di trovare il proprio ruolo in campo e nella stagione viola come Beltran, la precocità dei nuovi fa ben sperare per il proseguo della stagione, se il buongiorno si vede dal mattino..

COMUZZO RINNOVA CON LA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/di-marzio-la-fiorentina-ha-raggiunto-laccordo-per-il-rinnovo-di-contratto-di-comuzzo/266803/