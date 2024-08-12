Da Genova: “Oggi incontro con Gudmundsson per capire se reintegrarlo in gruppo, si lavora sul sostituto”

Dopo la partenza di Retegui, che già da tempo aveva fatto capire di voler lasciare il club rossoblù per una nuova avventura, adesso c'è Gudmundsson in bilico: 1l club aveva aperto alla cessione prima...

Dopo la partenza di Retegui, che già da tempo aveva fatto capire di voler lasciare il club rossoblù per una nuova avventura, adesso c'è Gudmundsson in bilico: 1l club aveva aperto alla cessione prima dell'offerta bergamasca per

Retegui, subito dopo la cessione dell'islandese è stata bloccata anche perchéil Genoa non ha un sostituto all'altezza. Tra i giocatori valutati c'è Amine Harit,

27 anni, trequartista franco-marocchino che ha lunga esperienza, anche di coppe europee, tra Nantes, Schalke e Marsiglia. L'arrivo di De Zerbi lo ha spinto traleriserve e i buoni rapporti tra i due club, dopo gli affari Strootman, Malinovskyi e

Vitinha, hanno facilitato l'apertura dei contatti. L'ostacolo maggiore è rappresentato dall'ingaggio da 1,8 milioni netti che Harit percepisce e che complica inevitabilmente il suo arrivo in rossoblù. Trattativa da non sottovalutare (sarebbe un prestito con obbligo di riscatto), Harit è uno dei candidati all'eventuale successione di Gudmundsson. La cui cessione non può però essere considerata anocra scontata. La compagna di Albertha pubblicato una foto dei figli a Boccadasse con la didascalia "Lungarno Firenze":

messaggio criptico, interpretabile in tanti modi diversi. La realtà è che oggi ci sarà un confronto tra la dirgenza, lo stesso Gud e Gilardino per capire se potrà esserci il rientro in gruppo e se l'islandese sarà nelle condizioni giuste per iniziare a preparare la gara con l'Inter. Sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista mentale.

L'offerta della Fiorentina, che quasi gli raddoppierebbe l'ingaggio, è una tentazione da non sottovalutare d'altra parte l'unica offerta concreta pervenuta al Genoa in questi mesi per l'attaccante. A pesare è inevitabilmente la vicenda giudiziaria che lo riguarda in patria e che avrà il suo momento decisivo tra ottobre e novembre. I dirigenti del

Grifone lavorano sulle alternative ma anche al piano per "cementare" la conferma di Gud: un milione in più di ingaggio e nuova valutazione sul mercato da fare a gennaio, quando la vicenda giudiziaria si sarà risolta, in un senso o nell'altro. Una soluzione che è sul tavolo e che dovrà essere sottoposta alle parti in causa, prima di tutto alla proprietà americana che analizza con grande attenzione ogni operazione tramite Don Dransfield e Johannes

Spors. E poi in ogni caso se ne dovrà parlare con lo stesso Gudmundsson e con i suoi agenti, i fratelli Giuffrida che da tempo lavorano con il Genoa e che ultimamente hanno portato giocatori come Messias, Malinovskyi e Vitinha, in più gestiscono talenti del settore giovanile rossoblù come Marco Romano e Jeff. Lo scrive il secolo XIX

RICHARDSON A FIRENZE

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