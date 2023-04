Da Genova, la Fiorentina vuole e segue Gudmundsson, il Genoa chiede 10 milioni di euro

Grande protagonista della stagione del Genoa Albert Gudmundsson, duttile attaccante classe ’97, sta attirando le attenzioni di quella Serie A a cui punta di arrivare con la maglia rossoblù. L’islandese in questa stagione ha segnato undici reti e fornito cinque assist in 32 presenze ed è uno dei giocatori più positivi della stagione del Grifone che attualmente occupa il secondo posto in classifica. Secondo Il Secolo XIX il calciatore ha già attratto due club di Serie A: Fiorentina e Sassuolo avrebbero messo infatti il nome di Gudmundsson sul taccuino per la prossima stagione, ma dovranno fare i conti con il Genoa che vuole trattenere il classe ’97 e lo valuta non meno di 10 milioni di euro. Lo riporta TMW

