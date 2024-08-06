Da Bergamo: "Nico Gonzalez è l'obiettivo numero uno per l'Atalanta, pronto il primo affondo"

L'Atalanta è pronta ad affondare il primo colpo per portare il numero 10 della Fiorentina Nico Gonzalez a Bergamo

L'Atalanta spinge forte per Nico Gonzalez. Secondo quanto riportato da Pagliarini, giornalista sportivo per Prima Bergamo e Atalantini.com, la Dea ha pronto il primo affondo per il numero 10 della Fiorentina, che incontrerà quest'oggi la società gigliata per discutere del suo futuro. Dal canto suo, i Viola si stanno tutelando con l'aquisto di Gudmundsson, che potrebbe arrivare a breve. E così, l'Atalanta può sferrare il proprio colpo, con l'argentino che rimane l'obiettivo numero uno per rinforzare l'attacco dei campioni dell'Europa League.

12 MILA ABBONATI PER LA FIORENTINA

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