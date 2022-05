La Curva Fiesole per Fiorentina-Juventus ha scritto un comunicato per dare l’indicazione ai tifosi: “In occasione della partita di sabato, i gruppi organizzati della Fiesole, invitano tutta la tifoseria e portare una sciarpa o una bandiera per colorare lo stadio di viola durante l’inno. Spingiamo la squadra verso l’Europa, rendiamo il Franchi una bolgia”

LE PAROLE DI BIRAGHI