Curva Fiesole non va a Torino, troppi 55 euro per il biglietto. Ci saranno comunque 150 tifosi viola

I gruppi organizzati della Curva Fiesole hanno deciso di non seguire la Fiorentina a Torino, troppi i 55 euro richiesti per il biglietto del settore ospiti e non è stata nemmeno gradita la richiesta di iscrizione al sito della Juventus per poterli comprare. Comunque il settore ospiti non sarà vuoto, come riporta questa mattina La Nazione, ci saranno più di 150 tifosi viola in autonomia a seguire la squadra viola allo Stadium, un numero che potrebbe anche crescere nelle prossime ore.

