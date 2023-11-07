Curva Fiesole ammonita per i cori razzisti a Vlahovic, Kean e McKennie. Se ricapita altra volta sarà chiusa

Il comunicato del Giudice Sportivo dopo Fiorentina-Juventus nei confronti della Curva Fiesole. Nessuna chiusura

Curva Fiesole del Franchi chiusa per un turno ma con la condizionale. In merito a Fiorentina-Juventus, "considerato che, prima dell'inizio della gara ed al termine della stessa, sono stati intonati cori beceri e di discriminazione razziale nei confronti di tre calciatori" bianconeri, ovvero Vlahovic, Kean e McKennie, il giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, ha sanzionato la società viola "con l'obbligo di disputare una gara con il settore effettivamente occupato, nell'incontro in questione, della "Curva Fiesole" privo di spettatori. Pena sospesa per il periodo di un anno ai sensi dell'art. 28 comma 7 CGS con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione".

IL PARERE DI ENZO BUCCHIONI

https://www.labaroviola.com/bucchioni-se-contro-la-juventus-ci-fosse-stato-batistuta-o-un-altro-attaccante-finiva-3-1-per-la-fiorentina/229383/