Curva Atalanta ancora razzista, dopo i cori a Vlahovic lo rifanno con Dzeko: “Sei uno zingaro”

Brutto episodio al Gewiss Stadium nel primo tempo di Atalanta-Inter. Parte della tifoseria presente nella curva Nord dello stadio bergamasco ha infatti intonato dei cori razzisti nei confronti di Edin Dzeko: “Sei uno zingaro”. L’attaccante bosniaco, per tutta risposta, ha zittito a gesti la curva dei tifosi di casa. Lo riporta TMW

la Lega afferma di non aver sentito nulla e all’Atalanta non arriva nemmeno una multa, ma a me i cori “sei uno zing*ro” rivolti a Vlahovic sembrano ben chiari. finché adotterete due pesi e due misure per questo genere di cose non si andrà da nessuna parte

pic.twitter.com/UEh6mmznmO

— g;; ♡︎ phoebe & mads ² (@ljttlewolff) October 5, 2021