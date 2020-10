Curiosità: con Milan e Roma in gol, si ripeterà un evento con la Fiorentina protagonista

di Gabriele Caldieron

Oggi alle 20:45 nella cornice di San Siro andrà in scena Milan-Roma, match che chiude questa 5ª giornata di Serie A. Nel caso in cui segnino entrambe le squadre, solo il Genoa (sconfitta 0-2 contro l’Inter) in questa giornata resterà senza gol. Quest’evento si è verificato l’ultima volta nel corso della passata stagione, precisamente alla 34ª, solamente il Torino non andò a rete contro la Fiorentina nel 2-0 finale per i Viola grazie all’autogol di Lyanco e alla rete di Patrick Cutrone lo scorso 19 luglio.

