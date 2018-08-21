Curiosità: Gerson abbandona subito il 97 ed eredita l'8 di Saponara
Dopo il passaggio di Riccardo Saponara alla corte della Sampdoria, Gerson ha deciso di abbandonare la casacca numero 97 ed accaparrarsi il numero abbandonato da Ricky, ovvero l'8. A differenza di "sap...
A cura di Redazione Labaroviola
21 agosto 2018 08:41
Dopo il passaggio di Riccardo Saponara alla corte della Sampdoria, Gerson ha deciso di abbandonare la casacca numero 97 ed accaparrarsi il numero abbandonato da Ricky, ovvero l'8. A differenza di "sapo" sarà un numero che porterà fortuna al brasiliano? Ai posteri l'ardua sentenza...