Notte Azzurra Cuore, grinta e spettacolo: l'Italia di Mancini rimonta la Francia e fa esplodere San Siro

Da 0-1 a 2-1: dopo il vantaggio di Olise e il pareggio di Pio Esposito, Frattesi firma il sorpasso. Ancora Pio chiude i conti dal dischetto

L'Italia di Roberto Mancini si prende la scena a San Siro e supera la Francia al termine di una partita ricca di emozioni, occasioni e colpi di scena. Gli Azzurri vincono 3-1 dopo essere andati inizialmente in svantaggio, mostrando carattere e capacità di reagire nei momenti più complicati. Una rimonta costruita attraverso il lavoro di squadra, la qualità delle giocate offensive e la concretezza sotto porta.

La Francia parte forte e nei primi minuti mette subito in difficoltà la retroguardia azzurra. Al 3' Doué conclude sull'esterno della rete dopo un'iniziativa di Barcola, mentre al 8' è Rabiot a sfiorare il vantaggio con un colpo di testa sul quale Donnarumma interviene di piede.

Il gol francese arriva al 10': un errore in impostazione di Donnarumma spalanca la strada a Olise, che recupera il pallone, supera Bastoni in velocità e deposita in rete il pallone dello 0-1.

L'Italia accusa il colpo, ma non si disunisce. Al 15' Donnarumma respinge un tentativo ravvicinato di Barcola, poi gli Azzurri cominciano a guadagnare campo. Al 25' arriva il pareggio: Cambiaghi accelera sulla sinistra, supera Malo Gusto e mette al centro un pallone teso sul quale Pio Esposito anticipa Upamecano con l'esterno, sorprendendo Maignan. È l'1-1 che riporta in partita San Siro.

La Francia prova a reagire e al 35' va vicinissima al nuovo vantaggio: Barcola si accentra dalla sinistra e lascia partire una conclusione a giro che si stampa sul palo. Prima dell'intervallo l'Italia prova a sfruttare qualche ripartenza, ma le squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di parità.

La ripresa si apre con una Francia nuovamente aggressiva. Al 52' Cherki impegna Donnarumma con una conclusione dalla distanza, sulla quale il portiere azzurro si supera deviando il pallone sul palo. L'Italia risponde con Pio Esposito, che tenta un colpo di tacco su un cross di Cambiaghi, senza trovare la porta.

Al 58' arriva una grande occasione per gli Azzurri: Cambiaghi anticipa nettamente Malo Gusto, che lo stende in area. L'arbitro indica il dischetto, ma Sebastiano Esposito spreca clamorosamente la possibilità del vantaggio, calciando fuori.

Mancini interviene dalla panchina e inserisce Vergara e Dimarco. Le sostituzioni producono immediatamente i loro effetti. Al 62' Barella recupera un pallone a centrocampo, supera Olise con una splendida veronica e serve sulla sinistra Dimarco. Il cross del nerazzurro è potente e preciso, Frattesi si inserisce alla perfezione e con un sinistro vincente firma il 2-1. San Siro esplode.

L'Italia prende fiducia e continua a spingere. Al 73' Vergara anticipa Upamecano in area, costringendolo al fallo: secondo calcio di rigore per gli Azzurri. Questa volta dagli undici metri si presenta Pio Esposito, che non trema. Al 75' il centravanti calcia con il destro, spiazza Maignan e deposita il pallone nell'angolino per il 3-1. Subito dopo corre verso la panchina per abbracciare e consolare il fratello Sebastiano, protagonista poco prima dell'errore dal dischetto.

La Francia prova a cambiare volto alla partita con una serie di sostituzioni, ma l'Italia controlla il vantaggio. All'82' Dimarco ha persino l'occasione per calare il poker: servito da Barella, vede Maignan lontano dai pali e tenta un pallonetto da grande distanza, senza però trovare lo specchio della porta.

Il risultato non cambia più. L'Italia conquista una vittoria di prestigio contro la Francia, completando una rimonta che racconta molto dello spirito della squadra di Mancini. Dallo svantaggio iniziale alla reazione di Pio Esposito, passando per la magia di Barella e il sinistro vincente di Frattesi: San Siro applaude una Nazionale capace di rialzarsi, prendersi la partita e trovare un primo posto nella classifica del girone insperato solo pochi mesi fa. [Copertina Gazzetta.it]