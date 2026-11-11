Kean non dà garanzie e il Como non aspetta. Il centravanti spagnolo Camello il regalo per Fabregas per Gennaio

Rumors di mercato vedono il Como protagonista del mercato di Gennaio con occhi puntati su un nuovo centravanti

Il Como ha già cominciato a muoversi in vista del mercato invernale. La dirigenza e Cesc Fabregas sono soddisfatti del rendimento del gruppo allestito in estate, grazie alle risorse messe a disposizione dalla proprietà.Tuttavia alcuni fattori hanno spinto il management lariano a valutare, in termini concreti, l’idea di aggiungere un ulteriore tassello al reparto offensivo e ampliare così le opzioni di scelta del tecnico spagnolo. In primis le ambizioni del club: tra campionato, Coppa Italia e Champions League la stagione si preannuncia lunga, potenzialmente ricca di soddisfazioni ma, al tempo stesso, logorante.Ecco perché, per lottare su ogni fronte, il Como punta ad avere una rosa quanto più profonda possibile e dotata di varie alternative in ogni reparto. Soprattutto in quello offensivo, dove finora Tasos Douvikas ha dovuto fare gli straordinari complice l’assenza per infortunio di Moise Kean. L’ex Fiorentina, costato 40 milioni tra prestito ed obbligo di riscatto, è uscito malconcio dalle sfide di Nations League disputate ad ottobre ed in queste settimane è rimasto ai box. Como spera di riaverlo a fine novembre (il 29 allo stadio Sinigaglia arriva la Juventus) tuttavia molto dipenderà dall’esito dei prossimi esami strumentali a cui il giocatore si sottoporrà a stretto giro di posta. Kean, in ogni caso, nelle gare in cui è stato a disposizione ha faticato ad inserirsi nei meccanismi della squadra di Fabregas, totalizzando appena un assist in 4 gare. Douvikas, dal canto suo, ha rappresentato invece una certezza risultando spesso determinante per le sorti della squadra con sede lungo il lago: 11 le reti siglate in 15 apparizioni, più 2 assist. Il rovescio della medaglia però, come emerso domenica di fronte all’Inter, è che il greco, giocando sempre, possa arrivare spremuto agli appuntamenti più prestigiosi.Ecco perché il Como non esclude la possibilità di intervenire a gennaio: a confermarlo è stato proprio il direttore sportivo Carlalberto Ludi ai microfoni di Calciomercato, durante il Social Football Summit: “Se dovesse presentarsi un’opportunità e ci fosse l’esigenza di migliorarci, lo faremo”.Opportunità che risponde al nome di Sergio Camello, cresciuto nella cantera dell’Atletico Madrid e legato al Rayo Vallecano da un contratto in scadenza il 30 giugno 2027. Il 25enne, numero 10 della formazione di Madrid, è una punta mobile dallo sviluppato senso del goal che, in 11 gare di campionato, è riuscita ad andare a segno 7 volte. Un giocatore non solo abile a concretizzare la manovra creata dai compagni, ma anche a rifinirla creando lo spazio per l’inserimento dei centrocampisti (2 passaggi vincenti).Qualità che, in effetti, lo accumunano a Douvikas. Ma le similitudini non terminano qua. Il Como, infatti, andò a pescarlo nel febbraio 2025 dal Celta Vigo intuendone, in maniera vincente, le potenzialità fin lì inespresse. Ora lo shopping in Spagna, a due anni di distanza, potrebbe ricominciare. Il Rayo, dal canto suo, non vorrebbe privarsene ma, in attesa di un rinnovo, rischia di perderlo a zero. Il cartellino, intanto, è stato esposto in vetrina: serviranno dieci milioni per chiudere l’affare e portare Camello in Italia.Un investimento dalla portata ridotta (di poco inferiore a quella che fu necessario per prendere Douvikas, 14) ma che può garantire gli stessi frutti positivi. Fabregas ha dato il suo benestare: Camello è nei radar del Como come riportato da Calciomercato.com